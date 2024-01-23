السعودية توظف أول روبوت ذكي لخدمة العملاء في بلدية محافظة بيشة

فوجئ مراجعو بلدية محافظة بيشة في جنوب غرب السعودية، بموظف جديد يستقبلهم في بهو البناء الحكومي، ليكون أول روبوت ذكي يعمل في بلدية بالسعودية.

وأظهرت مقاطع فيديو للروبوت الجديد، تنقله في أروقة البلدية التابعة لمنطقة عسير، بينما تخطط البلدية للاستعانة في الفترة المقبلة بـ روبوتات في أعمالها الميدانية.

وتقول بلدية بيشة، إن الروبوت الجديد يقوم بخدمة المستفيدين وأخذ ملاحظاتهم وطلباتهم ومتابعتها والرد على استفساراتهم، إضافة إلى أنه سيقدم جملة متنوعة من الخدمات كالترحيب بالعميل وإمكانية تخزين بيانات العملاء وربطها بنظام التعاملات البلدية.

كما يتميز هذا الـ روبوت بخاصية عرض المعلومات في الاجتماعات والمناسبات وإطلاع المتعاملين عليها مباشرةً.

وقال رئيس بلدية بيشة، علي آل جلبان، في لقاء مع قناة "الإخبارية" الرسمية، إن "هذه التقنية (الروبوت) تُعد الأولى من نوعها في بلديات المملكة"، إذ يستطيع الربوت تقديم الكثير من الخدمات المتعددة والمهمات البلدية للمستخدمين