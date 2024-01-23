حماة الوطن بمطروح: محطة الضبعة تدخلنا عصر التكنولوجيا النووية وتعزز قدراتنا الصناعية

أشاد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بالخطوة الكبيرة والإرادة القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صب الخرسانة الأولى في أساس وحدة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عبر اتصال فيديو "كونفرانس".

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وطويلة، وازدادت ترابطا وتأصلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى من خلال قيادته الحكيمة لخلق شراكات تعاون مثمرة وبناءة مع كبرى الاقتصاديات والدول، مضيفا أن مشروع الضبعة يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب العاملين في هذا المجال الهام والحيوي، فضلا عن فتح أسواق واستثمارات جديدة داخل وخارج مصر.

وأكد النائب عيسى أبو تمر، علي اقتراب مصر من تحقيق حلمها النووي بدخولها عصر التكنولوجيا النووية السليمة في مصر من خلال عمليات إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، إضافة لإفادة قطاعات صناعية وزراعية والعديد من المجالات الأخرى عن طريق محطة الضبعة النووية.

كانت مصر قد شهدت اليوم الثلاثاء أحد أهم الأحداث في تاريخها الحديث وهو صب الخرسانة للوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية، لتعلن دخول مصر عصر التكنولوجيا النووية السلمية، بعد أن أطلق شارة البدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي.