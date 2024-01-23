تعليم مطروح: لم نتلق أي شكاوى بختام امتحانات الصف الأول الثانوي

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم قامت بالتواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتي أفادت أن العملية الامتحانية بالصف الأول الثانوي تسير في وضعها الصحيح وفق الضوابط الامتحانية ولم تتلق أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور.



وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية والوزن النسبي لها بما يغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي.



وأشار شحاتة أن العملية الامتحانية بصفة عامة سارت وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح مشيرا أن طلاب الصف الأول الثانوي نجحوا في دخول المنصة المركزية الخاصة بالامتحانات الإلكتروني وأداء الامتحان بنسبة مائة في المائة.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه قام بجولة تفقدية لمتابعة مسار العملية الامتحانية بمدرسة الضبعة الثانوية بنات حيث أدي الطالبات امتحان اليوم الأخير إلكترونيا في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف ومادة الأحياء فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.