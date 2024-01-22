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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: غلق 54 منشأة طبية مخالفة خلال عام 2023

مدير صحة مطروح خلال
مدير صحة مطروح خلال احدا الجولات

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح قيام فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية وبالتعاون مع الإدارات الفنية المعنية على مستوى المحافظة تحت إشراف الدكتورة سماح خوخة مدير إدارة العلاج الحر، بالمرور على عدد (287) منشأة طبية خاصة وشملت معامل تحاليل ومراكز أشعة وعيادات تخصصية ومستشفيات خاصة وغيرها.

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وأضاف أنه تم استصدار قرارات غلق إداري لعدد (54) منشأة مختلفة لعدم استيفاء التراخيص اللازمة وعدم توافر الحد الأدنى من اشتراطات التشغيل.

وأشار إلى أنه تم إصدار التراخيص لعدد من المنشآت، وإجراء المعاينات لعدد (12) منشأة تمهيدا لترخيصها، كما تم الفحص والرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدد (9) شكاوى من الشكاوى المقدمة من المواطنين.

كما تم عمل عدد (190) إنذارا للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة بعد لأعرضها السلطة المختصة لتلافى السلبيات وتنوعت المخالفات بين مخالفة لاشتراطات الترخيص ومخالفة لمعايير مكافحة العدوى مخالفة لعدم الترخيص وعمالة غير مؤهلة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالمجهود المبذول وحث فريق العمل بالإدارة ببذل المزيد من الجهد لخدمة المجتمع المحلي بمحافظة مطروح وبمختلف المراكز تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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