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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تبحث ملفات اختيار الأمهات المثاليات للعام الحالي

مديرية التضامن الاجتماعى
مديرية التضامن الاجتماعى خلال انعقاد اللجنة

عقدت لجنة اختيار الأمهات المثاليات على مستوى محافظة مطروح اليوم الإثنين برئاسة الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام المديرية وعضوية كل من الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمطروح والدكتورة أم العز بريك مدير عام مركز إعلام مطروح والدكتور محمد الحلواني ومحمد صبري ومنى فراع مدير إدارة الأسرة والطفولة وأسامة طه مدير إدارة الجمعيات ورضا نعيم إدارة الأسرة والطفولة وسالمه عبد العليم إدارة الأسرة والطفولة وفيروز إبراهيم إدارة الأسرة والطفولة والأسر البديلة.

 

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وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم مناقشة ملفات المتقدمات على الأم المثالية للعام الحالي 2004 وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 فى 19 من ديسمبر 2023، ولمدة شهر وتتضمن الفئات المكرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير- دكتوراه"، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة.

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات ألا يقل سن الأم عن 50 عاما، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن ويستثني الابن ذا الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأم الكافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، او العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة

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