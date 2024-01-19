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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح : القوافل الطبية العلاجية تقدم 73 ألفا و 711 خدمة طبية مجانية لأهالى المحافظة

مديرية الصحة بمطروح
مديرية الصحة بمطروح

أعلن  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ان اجمالى القوافل الطبية  خلال عام ٢٠٢٣،  118 قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة ١٠٠ يوم صحة، وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

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أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ان القوافل الطبية نجحت خلال العام في تقديم 73 الف و 711 خدمة طبية مجانية لأهالى المحافظة  خلال عام ٢٠٢٣ لافتا إلى توقيع الكشف الطبي لعدد 50 الف و 154 مريض، وذلك من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتلمت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية ، الأشعة التليفزيونية) بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.

أشار الدكتور حجازى أحمد منسق القوافل إلى تحويل عدد 435  مريض لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد 653 جلسة توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها. وبلغ عدد المستفيدين من الندوات التثقيفية 18995 مواطن ،كما تم اجراء عدد 3780 فحص معملى و347 فحص بالأشعة التشخيصية .

وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر للدكتور حجازى احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح علي مدار عام كامل. وحثهم علي بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم كل سبل الراحة للمواطنين.

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