تشكيل لجنة لتسوية أوضاع أبناء مطروح

أعلن عبد الكريم يونس الصافي، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح عن موافقة قائد المنطقة الغربية على الدفع بلجنة لتسوية أوضاع أبناء مطروح.

وأضاف أنه بناء علي ذلك يتم حصر البيانات عن طريق تقديم صورة البطاقة وصورة شهادة ميلاد حديثة للوصول للعدد المطلوب لدفع اللجنة للمحافظة يتم تسليمها لمندوب كل مركز

مركز مدينة مرسى مطروح التواصل عن طريق مقر مجلس العمد والمشايخ

مركز السلوم يتم التواصل مع الشيخ سلومة القطعاني

مركز النجيلة يتم التواصل مع العمدة قاسم الجراري

مركز براني يتم التواصل مع العمدة بشير ابوالبغيض الصنقري

مراكز الضبعة العلمين الحمام يتم التواصل مع الشيخ علواني حليو