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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة لتسوية أوضاع أبناء مطروح

قائد المنطقة خلال
قائد المنطقة خلال اللقاء وعمد ومشايخ مطروح

أعلن عبد الكريم يونس الصافي، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح عن موافقة قائد المنطقة الغربية على الدفع بلجنة لتسوية أوضاع أبناء مطروح.

صحة مطروح: 2 مليون و343 ألف خدمة علاجية بمستشفيات القطاع العلاجى خلال2023

وكيل صحة مطروح يتابع تدريب العاملين بوحدات الرعاية الأساسية

وأضاف أنه بناء علي ذلك  يتم حصر البيانات عن طريق تقديم صورة البطاقة وصورة شهادة ميلاد حديثة للوصول للعدد المطلوب لدفع اللجنة للمحافظة يتم تسليمها لمندوب كل مركز 

مركز مدينة مرسى مطروح التواصل عن طريق مقر مجلس العمد والمشايخ
مركز السلوم يتم التواصل مع الشيخ سلومة القطعاني 
مركز النجيلة يتم التواصل مع العمدة قاسم الجراري 
مركز براني يتم التواصل مع العمدة بشير ابوالبغيض الصنقري 
مراكز الضبعة العلمين الحمام يتم التواصل مع الشيخ علواني حليو

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