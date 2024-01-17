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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: 2 مليون و343 ألف خدمة علاجية بمستشفيات القطاع العلاجى خلال2023

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال أحدا الجولات

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تقديم مستشفيات القطاع العلاجى بمحافظة مطروح والبالغ عددهم 9 مستشفيات،  اكثر من 2 مليون و343 الف خدمة علاجية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك من خلال اقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلى الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء التحاليل الطبية والأشعة والمناظير والعمليات الجراحية بواقع 2,342,968 خدمة طبية.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة انه يجرى تطوير مستشفى الصدر والحميات بنسبة تنفيذ تجاوزت ٩٥٪؜ وأنه تم توقيع الكشف الطبي على 927 الفا و 172 مريضا بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية لعدد 445 الفا و 757 مريضا بأقسام الإستقبال والطوارئ، و34 الفا و 813 مريضا بالأقسام الداخلية.

كما تم إجراء 12 الفا و 354 عملية جراحية للمرضى ما بين ذات مهارة، وعمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، وإجراء 32 الفا و 325 تدخلا جراحيا بسيطا بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية لعدد 3051 مريضا بوحدات العنايات المركزة، والخدمة الطبية لـ 2630 طفلا مبتسرا بأقسام الحضانات بالمستشفيات، بالإضافة إلى إجراء 523 الفا و 384 تحليلا بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة مطروح.

وكذلك إجراء 172 الفا و 618 حالة أشعة، وإجراء 36 الفا و 310 جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى بوحدات الكلى الصناعي، وإجراء عدد 51 الفا و 303 جلسات للمرضي بأقسام العلاج الطبيعي، وإجراء عدد 1534 جلسة علاج كيماوى للمرضي بقسم الأورام .

وأكد "سالم" علي استمرار العمل علي مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة واستحداث أقسام اخرى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة مطروح، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية.

وقدم  الشكر العاملين بالإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وإدارة المستشفيات ، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل الرائع بالمستشفيات، وللجهود المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.

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