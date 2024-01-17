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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 915 مليون جنيه| مد كابلات كهرباء لعدد من المناطق في مطروح

توصيل الكابلات بمدينة
توصيل الكابلات بمدينة مرسي مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة مستمرة  في تنفيذ خطط التنمية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات وتحسين جودتها للارتقاء بحياة المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق الرضا  نحو الخدمات المقدمة لهم .

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وأشار محافظ مطروح إلى أنه يجرى العمل حاليا في تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الكهرباء بنطاق المحافظة  بتكلفة تصل 915 مليون جنيه وتنفذها شركة كهرباء البحيرة برئاسة المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة من خلال قطاع كهرباء مطروح و منها :توصيل كابلات كهرباء  بمشروع تحلية الرميلة ( ٤)  بأطوال ٩٦كم بتكلفة ٣٣٦،٩ مليون جنيه مع استكمال مد كابلات كهربية بمحطة رفع الصرف الصحي ٧/ ٢ بحى الشروق  بأطوال ٢٥كم،  وبمشروع محطة صرف الصرف الصحى بالكيلو ٤ن ومحطة صرف ٧ /١بحى الشروق  بأطوال ١٢،٣ كم بتكلفة ١٩،٦مليون جنيه.

بالإضافة إلى مد كابلات بالطريق الدولي بأطوال ١٤٦،٥كم  كابلات متوسطة ،وبطول ١٨كم كابلات منخفضة  بعدد من المناطق المختلفة بتكلفة ٣١٩ مليون جنيه، وأعمال مد كابلات بمحطة قطار مطروح بطول ٥٦ كم بتكلفة  ٢٠٢،٣ مليون جنيه بعدد من المقاطع المختلفة.

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