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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة على سوق المستعمل " المعازير" لرفع ومصادرة الإشغالات بمطروح

رفع الاشغالات بمطروح
رفع الاشغالات بمطروح

 

شنت  مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لازالة إشغالات الطريق في سوق المستعمل " المعازير "للأثاث المستعمل والخردة بأنواعها بمنطقة عمارات الطبية والشوارع المتفرعة ، وذلك بعد احتلال وتعدي الباعة للأرصفة وغلق الشارع وتعدد شكاوي المواطنين.

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وأوضح  عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح انه  تمت الاستجابة لشكاوى اهالي المنطقة ، من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشرطة المرافق على سوق الاثاث المستعمل.

وتابع عبد المجيد أعمال الحملة المكبرة التي قامت برفع اشغالات الطريق المخالفة بسوق المستعمل " المعازير" بداية من الشارع الجديد المؤدي إلى عمارات المنطقة الطبية والشوارع الفرعية ، بالإضافة إلي استمرار عمل الحملة بشارع الثانوية وشارع عمر المختار وتم التنبية علي المخالفين وأصحاب المحال التجارية أكثر من مرة بعدم تكرار المخالفة .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم وضع اشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.

وأشار أن ذلك ياتى تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية المخالفة بالتزامن مع انتشار للباعة الجائلين في المنطقة الطبية والشوارع المجاورة .

 

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