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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفى سيوة المركزي

جهاز الأشعة لمستشفى
جهاز الأشعة لمستشفى سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة دعماً من وزارة الصحة، والأول من نوعه في مستشفي سيوة المركزى بمطروح  ماركة "سيمنز ١٦ مقطع" وجارى حالياً التجهيز لتركيبه وتشغيله، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى سيوة المركزى على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

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ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر  للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على التعاون المستمر والدعم لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين بمطروح .

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم عمل الرسم الهندسى لموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد  تمهيداً لتركيبه وأن الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة بالمحافظة مما يخفف العبء على جميع مرضى مدينة سيوة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية .

وأشار  إلى أنه جرى مخاطبة الشركة المختصة لبداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الجهاز الجديد يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من  التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثواني معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشاعات أمراض الجهاز التنفسي، واشاعات المخ والأعصاب، والعظام، وجميع اشعة الصبغات

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