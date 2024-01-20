مطروح تنظم معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية

افتتح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح ترافقه ، الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية ، معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بحضور سعيد المغواري أمين تنظيم حزب حماة الوطن ، والحاج هيبة بو مرزيق الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمطروح ، بمشاركة ٥٠ عارضاً من ذوى الهمم وأسرهم بمنتجاتهم من الصناعات اليدوية والحرفية.

و أكد مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بمد فترة المعرض إلى نهاية شهر يناير الجارى لتصبح فترة المعرض ١٣ يوماً بدلا من ٣ أيام ، لتشجيع ذوي الاعاقة علي عرض كافة المنتجات في المعرض ، لتمكين العارضين اقتصاديا ، في مختلف المجالات .



واكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، عن تنظيم ومشاركة الحزب في معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية لكافة فئات المجتمع والمرأة المعيلة ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمشاركة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة " لجنة المعارض " ، والشئون الاجتماعية ، ووحدة أيادي مصر ووحدة السكان وجهاز تنمية المشروعات ، وجمعية الأمل للصم وضعاف السمع.

واضاف النائب عيسى أبو تمر ، بأن معرض ذوي الإعاقة يهدف الي تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي للمحافظة ، لتوطيد أواصر الثقة بين الحزب والجماهير فى كافة المناسبات الاجتماعية ، لتفعيل الدور المجتمعى في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ، لمد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف المجتمع .