عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تنظم معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية

افتتاح معرض ذوى الاعاقة
افتتاح معرض ذوى الاعاقة بمطروح

افتتح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح ترافقه ، الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية ، معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بحضور  سعيد المغواري أمين تنظيم  حزب حماة الوطن ، والحاج هيبة بو مرزيق الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمطروح ،  بمشاركة  ٥٠ عارضاً من ذوى الهمم وأسرهم  بمنتجاتهم من الصناعات اليدوية والحرفية.

مطروح : القوافل الطبية العلاجية تقدم 73 ألفا و 711 خدمة طبية مجانية لأهالى المحافظة

تشكيل لجنة لتسوية أوضاع أبناء مطروح

و أكد  مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بمد فترة المعرض إلى نهاية شهر يناير الجارى لتصبح فترة المعرض ١٣ يوماً بدلا من ٣ أيام ، لتشجيع ذوي الاعاقة علي عرض كافة المنتجات في المعرض ، لتمكين العارضين اقتصاديا ، في مختلف المجالات .


واكد  النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، عن تنظيم ومشاركة الحزب في معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية لكافة فئات المجتمع والمرأة المعيلة ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمشاركة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة " لجنة المعارض " ، والشئون الاجتماعية ، ووحدة أيادي مصر ووحدة السكان وجهاز تنمية المشروعات ، وجمعية الأمل للصم وضعاف السمع.
واضاف  النائب عيسى أبو تمر  ، بأن معرض ذوي الإعاقة يهدف الي تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي للمحافظة ، لتوطيد أواصر الثقة بين الحزب والجماهير فى كافة المناسبات الاجتماعية ، لتفعيل الدور المجتمعى في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ، لمد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف المجتمع .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات سياحة مطروح حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

أسعار الذهب اليوم في مصر

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

رابح صقر يدخل فى نوبة بكاء وهاني فرحات يحاول تهدئته l فيديو

اخبار مصر 24ساعة|علاقة سر المعمودية بعيد الغطاس.. تفاصيل التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم

تفاصيل التقديم بمسابقة الـ 30 ألف معلم

قاعدة عسكرية وميناء.. مصطفى بكرى يحذر من تصرف إثيوبيي يؤثر على قناة السويس

أفضل ما يقال في الليل .. 4 كلمات من رددها دخل الجنة

كل ما تريد معرفته حول الملتقى التوظيفي لـ جامعة عين شمس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزي تنين.. مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

ابن المنصورة.. شرطي مرور يتصدر فيسبوك ماذا فعل؟

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ