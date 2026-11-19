شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار ، احتفالية إطلاق منصة "جُسور"، التي طورتها شركة "بداية" لتسويق خدمات جامعة بنها، تحت شعار "من البحث العلمي إلى التطبيق الصناعي"، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين الباحثين والمؤسسات الصناعية والاستثمارية، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية ومشروعات اقتصادية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عليوة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، والنائب الدكتور سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وتطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة رانيا علواني، مديرة المشروعات بمراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، والدكتور محمد الفران، استشاري المشروعات الناشئة بشركة "إضافة"، والأستاذ محمد جرين، خبير تكنولوجيا الأعمال والشئون التجارية، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وشهدت الاحتفالية تنظيم عدد من الجلسات النقاشية، بدأت بجلسة "من التحدي الصناعي إلى الحل البحثي"، وأدارها الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، تلتها جلسة "أنا مبتكر.. أبحث عن شريك صناعي»، وأدارها الدكتور محمد خيري، مدير مكتب دعم الابتكار بالجامعة، فيما أدار الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة الثالثة بعنوان «من الفكرة إلى الاستثمار".

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، خلال كلمته، أن إطلاق منصة "جسور" يمثل خطوة نوعية نحو تحويل المعرفة والأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يقاس بقدرته على استثمار المعرفة وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد وتحسن جودة الحياة.

وأضاف " الجيزاوي" أن المنصة تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية جامعة بنها لتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال بناء شراكات فاعلة بين الجامعة وقطاعات الصناعة والإنتاج.

وأوضح رئيس الجامعة أن بنها حرصت خلال السنوات الماضية على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي التطبيقي، إيمانًا منها بأن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فقط، بل أصبحت محركات رئيسية للتنمية وشركاء أساسيين في بناء اقتصاد المعرفة، لافتًا إلى أن منصة "جسور" ستكون حلقة وصل مباشرة وفعالة بين الباحثين والمبتكرين من جهة، وقطاعات الصناعة والإنتاج من جهة أخرى، بما يتيح التعرف على الاحتياجات الفعلية للصناعة وتوجيه الجهود البحثية نحو إيجاد حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن المنصة تستهدف بناء منظومة متكاملة للتعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة، من خلال حصر وإتاحة الخبرات العلمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة، والتعرف على التحديات والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصناعية والإنتاجية، وربطها بالباحثين والمتخصصين القادرين على تقديم حلول علمية مبتكرة.

كما تستهدف تسريع نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، وتعزيز فرص تسويق مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراع، ودعم المشروعات البحثية المشتركة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتطلع إلى أن تكون منصة «جسور» نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات الفاعلة والمبادرات الناجحة التي تربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتسهم في تعزيز مكانة جامعة بنها باعتبارها بيت خبرة وطنيًا وشريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف التنمية وبناء اقتصاد المعرفة.

من جانبه أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار، أهمية التعاون بين مؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة للوصول إلى أفكار تخدم المجتمع وتسهم في دعم التنمية المستدامة، موجّهًا الباحثين إلى ضرورة الاجتهاد والعمل على تحويل أفكارهم البحثية إلى تطبيقات واقعية.

ووجّه نائب الوزير الشكر إلى جامعة بنها على تنظيم هذه الفعالية التي تستهدف تعزيز دور البحث العلمي في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات الصناعية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن منصة «جسور» تحمل رسالة مهمة تتمثل في تيسير التواصل وتعزيز التعاون وربط الباحثين بالفرص والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، ويعزز فرص الابتكار والإبداع، ويرتقي بمخرجات البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن المبادرة تأتي في إطار توجه جامعة بنها نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لمنظومة الدراسات العليا والبحوث، وتوفير بيئة جامعية أكثر تفاعلًا وانفتاحًا على المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة ورؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت أن نجاح منصة "جسور" لا يتوقف على إطلاقها، وإنما يرتبط بمدى تفاعل المستخدمين معها وحرصهم على الاستفادة من إمكاناتها والمشاركة الفعالة في إثراء محتواها وتطوير خدماتها، مؤكدة أن القيمة الحقيقية للمنصات الرقمية تتحقق بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في واقع العمل الأكاديمي والبحثي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، أن منصة "جسور" تستهدف بناء تعاون مستمر بين الجامعة وقطاع الصناعة، يبدأ بتحديد التحديات الفعلية التي تواجه الشركات، وربطها بالفرق البحثية القادرة على تطوير حلول قابلة للتطبيق.

وأضاف أن المنصة تتيح للشركات الاستفادة من خبرات الباحثين والإمكانات المعملية بالجامعة، كما تفتح أمام الطلاب والباحثين فرصًا لتطوير أفكارهم بما يلبي احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بمتابعة أوجه التعاون وتحويل المناقشات إلى تجارب ومشروعات مشتركة ذات نتائج قابلة للقياس، تسهم في تحسين الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.