قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد فوده رئيس النيابة، وباشر التحقيق المستشار محمد الرفاعي وكيل النيابة، بحبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها، الذي يعمل سمكري سيارات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإنهاء حياته بطعنة نافذة في الرقبة بسلاح أبيض «سكين»، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما بسبب مصروف المنزل.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات متكررة بين الزوجين، اعتادت خلالها المتهمة الدخول في مشاجرات مع زوجها والتعدي عليه بالضرب، حتى تجددت الخلافات بينهما يوم الواقعة بسبب مصروف المنزل، وتصاعدت حدة المشادة الكلامية بينهما، لتتحول إلى مشاجرة بالأيدي.



وكشفت التحريات الأولية أنه خلال حالة من الشد والجذب بين الزوجين، أحضرت الزوجة سكينًا من المطبخ، وأصيب الزوج بطعنة في منطقة الرقبة، ليسقط غارقًا في دمائه، فيما غادرت المتهمة مكان الواقعة عقب إصابته وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة المتهمة،والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.



كما كشفت التحقيقات، أن الزوج المتوفي وزوجته المتهمة ، لديهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 و7 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.