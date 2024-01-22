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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مناطق الرصف وتحويل التيار الكهربائي من هوائى لأرضي بمرسى مطروح

رصف طرق بمدينة مرسي
رصف طرق بمدينة مرسي مطروح

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال وضع طبقة الأساس بشارع المجمع بالكيلو ٢ خلف الموقف ، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط على جانبي الطريق ، وقال إنه تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية ، ضمن خطة الرصف 2023-2024 .

 

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وأشار عبد المجيد إلى أنه جار الانتهاء من رصف تجمع البورمة على الدائري وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح خلال زيارته للتجمع بالخطة الاستثمارية 2023-2024 ، تحت إشراف مجلس المدينة ومديرية الطرف، كما تم الانتهاء من رصف شوارع عزاز و ربطه بشوارع مساكن اللوكس حتى كلية التربية وشارع التهريب .

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال رفع كفاءة شوارع عزبة العجارمة من ناحية مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن أبي طالب ضمن خطة الرصف 2023-2024 ، واستمرار أعمال أرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة ، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة للمطالب ، ليليق بسكان المنطقة بالشكل الحضاري .

وأشار عبد المجيد الى الانتهاء من اعمال رصف مناطق العمدة فرج وعزبة العسكر ، ضمن خطة الصف بالخطة الاستثمارية2022-2023 ، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة من أعمال كهرباء مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات ، والانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر تركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك ، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي .

وأضاف رئيس المدينة أنه جار استكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي ، لشوارع الملح واحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم ، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023 ، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء، ووضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة ، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز .    

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوي التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

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