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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح: الإسراع في إنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال احدا الجولات بالمستشفيات

تستكمل مديرية الشؤون الصحية بمطروح يومي الخميس والجمعة القادمين ٢٥ و٢٦ يناير الجاري أعمال القافلة الطبية المجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام تحت شعار "يوم في حب مصر" تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات بمختلف التخصصات عن طريق إيجاد حلول غير تقليدية وبالتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي جرى التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمطروح وعدد من الأطباء الاستشاريين وإخصائي الأنف والأذن بالقطاع غير الحكومي من أبناء محافظة مطروح على إقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام لخدمة المرضى بمحافظة مطروح والقضاء على قوائم الانتظار يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأضاف أن مديرية الصحة ستستقبل قافلة طبية تضم فريقا متميزا من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من أطباء القطاع غير الحكومي الخميس والجمعة القادمين 25-26 يناير الجارى لإستكمال اعمال القضاء على قائمة الإنتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والاذن بمستشفى مطروح العام ومن المتوقع إجراء ما يقرب من 100 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومين والتي تم توقيع الكشف عليها سابقا وتحدد لها موعد سابق وانهت كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار "سالم" إلى أنه تم إجراء 110 عمليات جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة في تخصص الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين 18 و19 يناير ضمن أعمال القافلة الطبية بمستشفى مطروح العام والتي تحمل شعارا "يوم في حب مصر" بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

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