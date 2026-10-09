نجاح جراحة دقيق لإزالة ورم سرطاني لمريض بمستشفي المقطم

نجح فريق طبي بمستشفى المقطم في إجراء جراحة دقيقة لمريض يبلغ من العمر 75 عامًا، بعد اكتشاف ورم سرطاني برأس البنكرياس تسبب في انسداد القنوات المرارية وارتفاع نسبة الصفراء



وأُجريت جراحة "ويبل" لاستئصال رأس البنكرياس والقنوات المرارية والاثني عشر وجزء من المعدة، مع إعادة توصيل الجهاز الهضمي، ليغادر المريض المستشفى بحالة جيدة مع استمرار المتابعة الطبية

استئصال الورم بجراحة ويبل



وقالت وزارة الصحة والسكان ، أنه بعد تشخيص ورم سرطاني برأس البنكرياس، وبناء عليه تم استئصال الورم بجراحة ويبل لمريض يبلغ 75 عامًا ، حيث تم استئصال رأس البنكرياس .



وتابعت الوزارة تم استئصال القنوات المرارية والاثني عشر وجزء من المعدة ، موضحة أنه أجريت التوصيلات اللازمة لاستعادة المسار الطبيعي للجهاز الهضمي



وأشارت الوزارة إلي أن المريض حضر إلى لجنة الأورام وهو يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء

أظهرت الفحوصات وجود ورم سرطاني برأس البنكرياس وانسداد بالقنوات المرارية

تم استكمال الفحوصات وتجهيز المريض للتدخل الجراحي .