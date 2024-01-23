عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يبحث الإجراءات اللازمة لإنشاء منصات تعليمية إلكترونية لدعم الطلاب

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية خلال الاجتماع

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عدة اجتماعات مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وذلك بديوان تعليم مطروح بحضور مسئولي التطوير التكنولوجي وبعض معلمي المرحلة الثانوية.

صحة مطروح: غلق 54 منشأة طبية مخالفة خلال عام 2023

وكيل صحة مطروح: الإسراع في إنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية


ناقش وكيل الوزارة خلال تلك الاجتماعات الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء منصة تعليمية لخدمة الطلاب تشمل شرحا تفصيليا للمواد الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية كذلك إنشاء منصة امتحانات إلكترونية لكافة المواد الدراسية دون استخدام الإنترنت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال بنك أسئلة شامل يعده صفوة من المعلمين.


كما تم بحث تدشين ابليكشن (استمارة إلكترونية) لمتابعة عمل الموجهين والمتابعين في سبيل انضباط العملية التعليمية والإدارية بكافة المؤسسات التربوية بأرجاء المحافظة.
وأكد شحاتة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة تعليم مطروح لمواصلة تطوير العملية التعليمية ومواكبة النهضة التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة منها نحو الارتقاء بمخرجات التعلم لدى طلاب المحافظة وذلك خلال العام الدراسي الجديد في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

صحة مطروح: غلق 54 منشأة طبية مخالفة خلال عام 2023

وكيل صحة مطروح: الإسراع في إنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية

مطروح تبحث ملفات اختيار الأمهات المثاليات للعام الحالي

تعرف على مناطق الرصف وتحويل التيار الكهربائي من هوائى لأرضي بمرسى مطروح

مطروح تنظم معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية

مطروح : القوافل الطبية العلاجية تقدم 73 ألفا و 711 خدمة طبية مجانية لأهالى المحافظة

صحة مطروح: قافلة طبية مجانية بقرية سيدي عبدالرحمن بمركز العلمين لمدة يومين

تشكيل لجنة لتسوية أوضاع أبناء مطروح

ترشيحاتنا

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة

رئيس وزراء بريطانيا: لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى

سعر الذهب الآن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ