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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

صيانة شبكة الكهرباء
صيانة شبكة الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا، غداً، الأربعاء، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي رقم (1) بمدينة بيلا، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

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وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « بنك الإسكان - هندسة الري - السيد الشيخ »، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

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