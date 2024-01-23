محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة والتجميل والإنارة بمركز بيلا.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مجهودات مجلس مدينة بيلا والوحدات القروية في متابعة أعمال النظافة والتجميل والإنارة بالمدينة والقرى.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا، والوحدات القروية، حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة والمجالس القروىة وتكثيف الجهود لتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث تم رفع كافة المخلفات والتراكمات الموجودة بأماكن التجميع اليومية وتفريغ صناديق القمامة بشوارع المدينة والقرى، ونقلها للأماكن المخصصة لها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحيه لهم.

كما شنت الوحدات القروية حملات لتسوية وتمهيد الطرق والشوارع ببعض القرى، خاصة غير المرصوفة منها، لتيسير حركة النقل والانتقال للمواطنين، وذلك بتواجد رؤساء القرى، فضلاً عن صيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بقرية حاذق.

وعلى صعيد متصل، قامت إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا، بأعمال تجميل لعدد من الشوارع والأحياء والطرق بنطاق المدينة، تم خلالها قص وتهذيب الحشائش بالمنتزهات وقص وري الأشجار بعدد من شوارع وأحياء المدينة.

الجدير بالذكر أن رئاسة مركز ومدينة بيلا، وضعت خطة لرفع مستوى النظافة والتجميل بنطاق المركز ووضع جدول زمنى لرفع جميع تراكمات المخلفات الصلبة من مداخل القرى وذلك لتيسير الحركة أمام المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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