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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 650 شابا.. محافظ كفر الشيخ يطلق مسيرة احتفالا بعيد الشرطة |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

‏أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مسيرة المشي الاحتفالية بعيد الشرطة المصرية، بمشاركة الكيانات الشبابية المختلفة وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تزامناً مع انطلاق مسيرة مشى على مستوى الجمهورية، للاحتفال بعيد الشرطة المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية، والشبابية والرياضية والتنفيذية بالمحافظة.

 

قال محافظ كفر الشيخ، إن الاحتفالات هذا العام ذات طابع فني ثقافي رياضي، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنظيم مهرجان مشى انطلق احتفال بعيد الشرطة، مشيدا بالدور التاريخي لرجال الشرطة البواسل في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

 

وأضاف أن هذه الاحتفالات بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانا لقدرة المصري، على تحدي المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد، معربا عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لجهاز الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.

 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائماً مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

 

جدير بالذكر أن المسيرة انطلقت من أمام الديوان العام للمحافظة مروراً بالدوران حتى مديرية الشباب والرياضة بحي الزهور، بمشاركة أعضاء فريق شباب يدير شبابا والفرق الكشفية، ومشاركة نحو 650 شاباً وفتاة في مشهد مهيب زينه علم الجمهورية بطول 50 متراً.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي

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