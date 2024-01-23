لم نتلق أي شكاوى.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الشهادة الإعدادية في مادتي العلوم والتربية الفنية، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب والطالبات، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأشار إلى أنه أدى 61 ألفاً 626 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية، موضحاً أنه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة.

ولفت وكيل الوزارة إلى توفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

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