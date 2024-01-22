محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات المرحلة الثانية من برنامج «المرأة تقود» |صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج" المرأة تقود "، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذي يستمر على مدار 3 أسابيع بـ 15 يوماً تدريبياً، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهم للقيادة.

جاء ذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، بمشاركة سامر النجار، ومريم القاضي، ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفر الشيخ، بالتعاون والدور الوطني البناء والمهم الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.

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