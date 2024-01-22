عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان احتفالات عيد الميلاد بالمجمع الثقافي | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بمجمع كفر الشيخ الثقافي، بمدينة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضاً فنياً لطلاب التربية النوعية |صور

بالمجان.. فحص وعلاج 966 مواطناً خلال قافلة طبية في كفر الشيخ|صور

جاء ذلك بحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببلقاس، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد الشهاوي، مدير عام مديرية الثقافة، وعدد من الآباء الكهنة، والأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

شهد الاحتفال ترانيم قدمها كورال كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، من بينها ترنيمة "تمر السنين"، التي تعكس أوقات الشدة والضيق، ورحلة اللجوء إلى الرب في لحظات الصعوبة، حيث يكون الإيمان نورا يهدي دروبنا المظلمة، وترنيمة "احفظ بلادنا يارب "، وترنيمة تحمل في كل لحنها روح الوفاء والتفاني لبلدنا الغالية، مصر، و "شعر عن الميلاد" إلقاء وكلمات: هايدي نبيل.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مصر بلد الأنبياء والرسالات ومصر قوية برجالها ووحدتهم علي مر العصور التي صنعت التاريخ، مؤكداً أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائماً في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.

IMG-20240122-WA0207
IMG-20240122-WA0207
IMG-20240122-WA0206
IMG-20240122-WA0206
IMG-20240122-WA0205
IMG-20240122-WA0205
IMG-20240122-WA0203
IMG-20240122-WA0203
IMG-20240122-WA0204
IMG-20240122-WA0204
IMG-20240122-WA0202
IMG-20240122-WA0202
IMG-20240122-WA0201
IMG-20240122-WA0201
IMG-20240122-WA0200
IMG-20240122-WA0200
أحمد الشهاوي احتفالات عيد الميلاد أعياد الميلاد المجيد الازهر الشريف التضامن التربية النوعية التضامن الاجتماعي التنمية المتوازنة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضاً فنياً لطلاب التربية النوعية |صور

بالمجان.. فحص وعلاج 966 مواطناً خلال قافلة طبية في كفر الشيخ|صور

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة دسوق في كفر الشيخ

إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ | صور

محافظ كفر الشيخ يسلم كرسيا متحركا لمواطن من ذوي الهمم |صور

حياة كريمة .. رصف 8 قرى في مطوبس بكفر الشيخ

ضبط معدات مخالفة ومواد بناء في كفر الشيخ.. صور

تحصين 51 ألف طائر بلقاح الإنفلونزا في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

جماعات إرهابية.. إيران تكشف تفاصيل الهجوم على إقليم كردستان العراق

لأول مرة .. نتنياهو يعلن سبب رفض إسرائيل وقف الحرب علي غزة

قيادي في حماس: نصف مليون فلسطيني في شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعا

قطر بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الصين في أمم آسيا

قرار عاجل لـ وزير العدل بإنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة

تنسيق عربي أوروبي لحل الدولتين.. الاعلان عن مؤتمر سلام خاص بالشرق الأوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الماء.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

بالبجامة.. زينة بإطلالة منزلية تشعل السوشيال ميديا| شاهد

عرضوها في الكنيست.. فيديو يظهر سرقة آثار من غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ