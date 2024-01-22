محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان احتفالات عيد الميلاد بالمجمع الثقافي | صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بمجمع كفر الشيخ الثقافي، بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببلقاس، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد الشهاوي، مدير عام مديرية الثقافة، وعدد من الآباء الكهنة، والأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

شهد الاحتفال ترانيم قدمها كورال كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، من بينها ترنيمة "تمر السنين"، التي تعكس أوقات الشدة والضيق، ورحلة اللجوء إلى الرب في لحظات الصعوبة، حيث يكون الإيمان نورا يهدي دروبنا المظلمة، وترنيمة "احفظ بلادنا يارب "، وترنيمة تحمل في كل لحنها روح الوفاء والتفاني لبلدنا الغالية، مصر، و "شعر عن الميلاد" إلقاء وكلمات: هايدي نبيل.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مصر بلد الأنبياء والرسالات ومصر قوية برجالها ووحدتهم علي مر العصور التي صنعت التاريخ، مؤكداً أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائماً في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.

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