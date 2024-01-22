بالمجان.. فحص وعلاج 966 مواطناً خلال قافلة طبية في كفر الشيخ|صور

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية شاملة في قرية أبو سكين بمركز الحامول، وذلك على مدار يومين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاءت هذه القافلة بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمديرية.

وشملت القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، والمسالك، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام والرمد، واستفاد من خدمات العيادات 966 مواطناً خلال اليومين، وإجراء 134 تحليلاً طبياً بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 33 صورة أشعة، وصرف الأدوية مجاناً للمرضى، وتقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي 534 مواطناً.

IMG-20240122-WA0154

IMG-20240122-WA0153