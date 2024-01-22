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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضاً فنياً لطلاب التربية النوعية |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، معرض رؤى تشكيلية بالأزهار، الذي نظمه طلاب الفرقة الرابعة، بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وذلك على هامش الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، بمجمع كفر الشيخ الثقافي.

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جاء ذلك بحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد الشهاوي، مدير عام مديرية الثقافة، والدكتورة رشا جاويش، والدكتورة رشا عاطف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود المشاركين وقيمة الأعمال واللوحات الفنية المعبرة عن الواقع والطبيعة بالمحافظة، والتي تم استخدام بقايا الأقمشة، موجهاً بضرورة عقد دورات تدريبية بمراكز الشباب، وتنفيذ تزيين قاعة الخالدين بالمحافظة ووضع أسماء الطلاب تحت هذه اللوحات.

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر لكل الطلاب المشاركين من بينهم "أسامة عبد المنعم، بسملة بدوي، ماريو مجدي، رشا منير، إسراء محمود، مريم يسري، رنين أشرف، ريم فؤاد، شيماء ياسر، أسماء طاهر، سماح إبراهيم، دعاء عبد الحي، فاطمة إبراهيم، فاطمة مسعود، أمنية خضر، رقية فتوح، فاطمة يسري، أحمد العربي.

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