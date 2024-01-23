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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات رفع كفاءة 39 من قيادات الصحة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الثلاثاء، فعاليات برنامج تمهير ورفع الكفاءة الإدارية والمهارية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، الذي عقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، بمشاركة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المراكز التكنولوجية ومدرب معتمد بمركز استدامة، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير.

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أكد محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج يستهدف رفع الكفاءة المهنية والإدارية للسادة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمحافظة وذلك ضمن برامج استدامة المخططة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، في ضوء سد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة ووفق التنسيق المشترك مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يقدم البرنامج على مدار 4 أيام تدريبية، ويستفيد منه 39 من القيادات التنفيذية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ويشمل محاور "الأمن القومي، والانتماء الوظيفي، والتواصل الفعال في بيئة العمل، الإصلاح الإداري، وإدارة التغيير، التميز في خدمة العملاء، والحوكمة والمتابعة الداخلية للمنظومة الصحية.

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الأراضى الزراعية الاحتياجات التدريبية الشهادة الإعدادية الكفاءة المهنية اللواء جمال نور الدين القيادات التنفيذية تعليم كفر الشيخ تعديات

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