رفع 1250 طن قمامة خلال حملات مكثفة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، حملات النظافة المكثفة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، بمراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له، اليوم، الثلاثاء، إن حملات النظافة اليومية بمختلف مدن وقرى المحافظة بلغت 1250 طن من القمامة والمخلفات.

وشدَّد محافظ كفر الشيخ على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.