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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف حضارة عمرها 45 ألف عام في الصين

الصين
الصين

في كشف صادم، أجرى فريق من الباحثين من الصين وأستراليا وفرنسا وألمانيا، دراسة تكشف عن ثقافة مادية متقدمة في شرق آسيا يعود تاريخها إلى 45 ألف سنة.

وركزت الدراسة المنشورة في نيتشر إيكولوجي، على موقع شيو في الصين، الذي اشتمل مجموعة أثرية تم العثور عليها تتضمن تقنية الشفرات.

وفي سياق آخر أظهرت دراسة تمت مشاركتها خلال الأسبوع الماضي، من قبل  باحثين صينيين ونُشِرَتْ في صحيفة نيويورك بوست، أن الفيروس المعروف باسم GX_P2V هاجم أدمغة الفئران التي تم تعديلها لتكون لها التركيب الجيني المشابه للبشر.


أكد الباحثون الذين ألفوا الدراسة أن هذه النتائج تؤكد خطورة انتقال فيروس GX_P2V إلى البشر، وتوفر نموذجًا فريدًا لفهم آليات انتقال الأمراض المرتبطة بفيروس سارس-كوف-2.

وفي غضون ثمانية أيام فقط، نفقت جميع الفئران المصابة بالفيروس، ما أثار دهشة الباحثين بسبب سرعة معدل الوفيات.

الصين

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