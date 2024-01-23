هل يرحل كريم بنزيمة عن نادي الاتحاد السعودي؟

طلب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الرحيل «مؤقتاً» عن صفوف ناديه الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بسبب معاناته من ضغوطات، وفقا لما كشفه مصدر مقرّب من النادي لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وأوضح المصدر أن الاتحاد عرض على بنزيمة الإعارة إلى فريق آخر بالدوري السعودي، لكن اللاعب الذي يشعر بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد بسبب الضغط، رفضها.

ويُعدّ بنزيمة أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، والبرازيلي نيمار (الهلال)، والجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، وذلك بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن تشيلسي قد يكون مهتماً بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022، بالإعارة خلال سوق الانتقالات الحالية.