بعد توديع أمم أفريقيا.. مدرب الجزائر يستقيل ويوجه رسالة للاعبين

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، أعلن استقالته للاعبين عقب الخروج من الدور الأول ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بكوت ديفوار، بعد الخسارة أمام موريتانيا صفر -1، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

وحلت الجزائر في المركز الأخير بنقطتين، بينما صعدت موريتانيا التي حققت تأهلاً وانتصاراً تاريخيين لدور الـ16، مرافقة كلاً من أنغولا (7 نقاط) وبوركينافاسو (4 نقاط).

وذكرت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن بلماضي، جمع لاعبيه عند منتصف الليل بمقر إقامة الوفد الجزائري بمدينة بواكي، وأبلغهم بقرار مغادرته منصبه، مستبعدة في نفس الوقت عدوله عن هذا القرار.

كان بلماضي، أكد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة أمام موريتانيا، أنه يتحمل كامل مسؤولية خروج الجزائر من الدور الأول لـ«الكان» للمرة الثانية توالياً، موضحاً أن مصيره سيحسم بعد العودة إلى الجزائر، علماً بأن عقده ينتهي عام 2026.