تعليق مثير من أحمد حسن على هزيمة الجزائر أمام موريتانيا

علّق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي هزيمة الجزائر من موريتانيا في ختام دور المجموعات بهدف نظيف ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب أحمد حسن : الجزائر أول منتخب عربي يودع أمم أفريقيا 2023 بعد الهزيمة من موريتانيا بهدف نظيف .

وفجّر منتخب موريتانيا المفاجأة الكبرى بإقصائه منتخب الجزائر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز عليه في ختام دور المجموعات بهدف نظيف.

وسجّل هدف منتخب موريتانيا اللاعب محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف أنجولا المتصدر بـ 7 نقاط، ويليه بوركينا فاسو 4 نقاط، والجزائر يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ويتأهل منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث بالمجموعة.