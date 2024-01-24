كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، “دميتري مدفيديف”، عن أن إسقاط أوكرانيا طائرة النقل العسكرية "إيل-76" جاء نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف.

وحسب "روسيا اليوم"، قال مدفيديف إن "تدمير الطائرة إيل-76 هي نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف"، مضيفا أنه عراك الخنازير على المعلف، وقد كتب كثيرون حول هذا الأمر.

وتابع قوله "سيزداد الأمر سوءا، فهؤلاء المشوهون من ذوي الأسنان الثلاثة، سيستسهلون قتل جنودهم وأسراهم من أجل الحفاظ على السلطة، وهو ما تعلموه على مدى 700 يوم من العملية العسكرية الخاصة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة نقل عسكرية روسية تحمل 65 أسير حرب أوكرانيين وستة من أفراد الطاقم وثلاثة أشخاص يرافقونهم تحطمت صباح اليوم، الأربعاء، في منطقة بيلجورود الروسية بالقرب من أوكرانيا.

ولم يكن من الواضح على الفور ما سبب الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحا، كما لم يكن معروفا ما إذا كان أي شخص قد نجا.

وقالت وزارة الدفاع، إن السلطات تحقق في سبب الحادث، وأن لجنة عسكرية خاصة في طريقها إلى موقع التحطم.

ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي"، فإن الطائرة التي تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية من طراز إليوشن 76؛ ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنها كانت تحمل أسرى حرب أوكرانيين لتبادلهم في مقايضة.