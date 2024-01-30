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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: بدأنا تطبيق نظام Stem بالمدارس العادية بإقرار مادة المشروعات البحثية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الغني ، إن الحفظ والتكرار لم يعد الهدف من التعلم في المرحلة الحالية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم Stem أن التكنولوجيا جاءا لتساعد الطلاب على إنتاج المعرفة والمعلومات، وهذا هو أساس الدراسة في مدارس stem، حيث لا يوجد كتاب مدرسي بل يبحث الطالب على المعلومة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم stem  يواجه تحديات كثيرة منها التكلفة العالية للمدارس والتي يتم صرفها على تجهيز المدارس والمعامل والبنية التحتية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مدارس stem الموجودة حاليا هي مدارس داخلية بها إعاشة كاملة مما يتطلب تكلفة عالية، قائلا ان التحدي الآخر هو توفير معلمين متميزين يدفعوا الطلاب نحو نواتج التعلم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على دمج المبادرات التي نجحت في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم لضمان تنفيذها بتغيير الوزير ومنها مبادرة مدارس stem

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه تم بالفعل الاستفادة بنظام التعليم في مدارس stem في مدارس التعليم العام ، حيث تم اقرار مادة المشروعات البحثية على الطلاب بالمدارس الحكومية العادية وهي مادة اجتياز ولا تضاف للمجموع

وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، القائمين على مدارس stem بتدريب المعلمين على كيفية القيام بالمشروعات البحثية مع الطلاب، وقال:  "معلم الفصل والمدرسة الأساس في معرفة الطالب ومهاراته".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، علي وجود شراكات مع الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال التعليم، ضاربا مثالا بالشراكات مع الجامعات في تدريب المعلمين وتوفير المنح للطلاب المتفوقين، والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الرسمية الدولية.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتجاه الوزارة للتوسع في إنشاء مدارس stem في كل محافظة، وجعل بعضها بنظام اليوم الممتد بدلا من النظام الداخلي والاعاشة الكاملة لتقليل النفقات، ولكن مع الحفاظ علي شروط اختيار الطلاب الدقيقة للالتحاق بهذه المدارس

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