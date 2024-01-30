تعاون جديد لدعم المدفوعات الرقمية بمصر ..تفاصيل

أعلن كل من ماستركارد وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر عن عقد شراكة استراتيجية في مصر، مؤكدين التزامهما المشترك بإتاحة خدمات متميزة في مجال المدفوعات، وكذلك دعم الارتقاء بالتجربة المصرفية الرقمية للعملاء.

وفي إطار هذا التعاون، ستدعم ماستركارد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في رحلة تحوله الرقمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ حيث سيستفيد البنك من خبرات ماستركارد وابتكاراتها لتوفير عملائه بمعاملات رقمية آمنة وسلسة.

وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "إن تمديد شراكتنا مع ماستركارد يعكس رؤيتنا المتطورة والتزامنا المشترك بوضع معايير جديدة في مجال المدفوعات في مصر، حيث يمٌكننا هذا التعاون من إتاحة خدمات ومنتجات مخصصة لعملائنا، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية مرضية تناسب احتياجاتهم."

وتماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي، تهدف هذه الشراكة إلى إتاحة حلول مبتكرة لنظم المدفوعات تلبي على وجه التحديد احتياجات الشباب، والمسافرين، والمستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.