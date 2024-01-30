الإماراتية تقدم خدمات جديدة للسفر بين القاهرة ودبى

أعلنت طيران الإمارات عن عروض ومزايا جديدة لعملائها على متن رحلاتها من القاهرة إلى دبي خلال هذا الموسم.

فاعتبارا من 12 يناير، يمكن للمسافرين الذين حجزوا رحلات إلى دبي أو للتوقف في دبي لمدة 8 ساعات أو أكثر، الحصول على تذاكر مجانية إلى اثنين من أفضل المناطق الترفيهية في دبي ومنها متحف المستقبل .

يعدُّ متحف المستقبل من أحدث معالم دبي المميزة حيث ينقل زواره إلى عالم يسبقنا بخمسين عاما. كما يمكن للزوار الاستمتاع على المنزلقات وألعاب الركوب في أتلانتس أكوافنتشر، أكبر حديقة مائية في العالم.

ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من عروض طيران الإمارات الحصرية، حجز تذاكرهم بين 12 يناير حتى فبراير 2024، للسفر من الآن وحتى 31 مارس 2024، وذلك عبر الحجز من خلال موقع طيران الإمارات