مستشار وزير الاتصالات: مصر تعمل بقوة على توطين تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية

كشف الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، عن أهمية الاستثمار في الرقائق، مشيرا إلى أن هذه الصناعة أمن قومي.

وأضاف مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الالكترونيات، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الثلاثاء، أن دخول مصر هذا المجال له أبعاد كثيرة، ومهم لأي اقتصاد، مستدركا أن الدولة المصرية تعمل بقوة على توطين تكنولوجيا الرقائق في مصر.

وتابع الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الالكترونيات، أن هناك نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر.

وأشار مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، إلى أنه تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة في تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.