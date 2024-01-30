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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه بشأن الوضع المزري شديد التدهور في غزة

صدى البلد

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن الوضع المزري شديد التدهور في غزة داعيا إلى ضرورة زيادة المساعدات على وجه السرعة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابعة للأمم المتحدة بشأن غزة.

 

وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بإخلاء 41% من سكان غزة منذ أن بدأ بتقسيم القطاع إلى كتل مرقمة في ديسمبر.

 

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له، إنه منذ شهر ديسمبر تم وضع 1158 كيلومترا مربعا من قطاع غزة، الذي كان يعيش فيه 1.38 مليون شخص قبل 7 أكتوبر تحت الأوامر. 

 

وأضاف المكتب أن تلك المنطقة تحتوي على 161 مركز إيواء يستضيف ما يقدر بنحو 700750 نازحاً.

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