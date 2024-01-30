إجراء التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ|صور

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، سير اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، المقامة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين المجاور للمنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بها، وذلك في حضور المشرف العام على سير الاختبارات من قطاع المعاهد الأزهرية؛ الدكتور علي حسين، بالتعليم النوعي برئاسة قطاع المعاهد.

وشارك بالمسابقة 120 متسابقًا من مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بإدارتي سيدي سالم والرياض، ويُختبر غدًا المتقدمون من مكاتب تحفيظ كفر الشيخ ومطوبس، حيث يتم توزيع المتسابقين على ست لجان، ويقوم على تقييم المتقدمين مجموعة من موجهي شئون القرآن بمناطق الغربية والبحيرة والإسكندرية الأزهرية.

وتقام الاختبارات بنظام التوثيق المرئي والمسموع للمتسابقين بمعاونة وإعداد المتميزين من معلمي الحاسب الآلي بالمنطقة ومعاهدها، وتستمر فعالياتها لمدة 10 أيام، لتختتم الخميس الموافق 8 من فبراير المُقبل.

ويقوم بالإشراف علي تنفيذ المسابقة، الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، ويعاونه في التنسيق والإعداد لتلك الاختبارات السيد العقداوي.

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