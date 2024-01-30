إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ |صور

واصلت محافظة كفر الشيخ، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ 22 لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.



وأسفرت الحملة المكبرة التي جاءت تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق مركز بيلا على مساحة فدان و6 قراريط و9 أسهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له اليوم، إن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.



وأشار محافظ كفر الشيخ إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حق للأجيال القادمة.

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