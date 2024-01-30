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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تحقق مرتبة متقدمة في التصنيف الإسباني ويبومتركس 2024

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تقدم الجامعة عالمياً في التصنيف الأسباني (ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024)، بعد أن حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري بلغت في هذا الإصدار (230929) استشهاداً.
 

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وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة جاءت في الترتيب 1134 عالمياً متقدمة 24 مركزاً ضمن 5630 مؤسسة بحثية وجامعة دولية تم إدراجهم في هذا الإصدار الجديد على مستوى العالم، مضيفاً أن الجامعة احتلت الترتيب 12 من بين 50 جامعة ومؤسسة بحثية مصرية مدرجة بالتصنيف.
 

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تقدم الجامعة في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالٍ.

وتابع:  أن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية يعد من أهم التصنيفات الدولية الذي يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجودة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف اعتمد على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة على محرك البحث العلمي جول سكولاري لأعلى 310 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استشهادا، مشيرا إلى حرص الجامعة على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية.

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