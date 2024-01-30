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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزيادة الإنتاجية.. إطلاق قوافل إرشادية لتوعية لمزارعي القمح والبنجر بكفر الشيخ |صور

قوافل إرشادية في
قوافل إرشادية في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، جهود مديرية الزراعة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة إرشادية زراعية عن محصولي القمح والبنجر بمركز الحامول، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

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وكلف محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي، وإيجاد حلول مناسبة لها

ووجه المحافظ بتقديم التوعية والنصيحة للمزارعين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

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