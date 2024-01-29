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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 لاعبين من كفر الشيخ ضمن بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة بالبطولة الإفريقية

أبطال كفر الشيخ
أبطال كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 4 من لاعبي نادى الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، ضمن بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في البطولة الإفريقية التي تنطلق اليوم 29 يناير وتمتد حتى السادس من فبراير المقبل، المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 

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كما وجه محافظ كفر الشيخ، التهنئة إلى لاعبى الكرة الطائرة جلوس من أبناء المحافظة، مؤكداً دعم المحافظة لكل الأبطال الرياضيين، متمنياً لهم التفوق بالبطولة الافريقية وعودتهم بالكأس الى أرض مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن قوام المنتخب يضم 4 لاعبين من أبناء المحافظة وهم: مطاوع أبوالخير، حمادة السيد، محمد حمدي، عبدالله رزق، بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة جلوس، التى تؤهل الفائزين لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن قرعة البطولة التي أجريت في مدينة لاغوس النيجيرية، أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي والجزائر والمنتخب الرواندي وتتبع بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة جلوس، نظام الدوري حيث يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي ليتقابل الفائزان في المباراة النهائية.

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