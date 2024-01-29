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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. معرض للأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ | صور

معرض الأورمان
معرض الأورمان

نظمت جمعية الأورمان، اليوم  معرضاً لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بقرى "شوغي، شمس الدين، القصابي، وأبو عوض، العفيفي" بمركز سيدي سالم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية، بالمجان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن تنظيم جمعية الأورمان لمعارض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي  استكمالاً لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمناطق المستهدفة فى محافظة كفر الشيخ من توزيع مساعدات وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم الأسر الأولى بالرعاية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشتهم وتقديم الدعم لهم ورعايتهم.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع ورفع المعاناة عن كاهل البسطاء من خلال ما تقدمه من دعم للأعمال الخيرية التي تخدم أبناء المحافظة، وتساهم في تعزيز قيم المشاركة والتنمية المجتمعية، وبالجهد الذى تبذله جمعية الأورمان من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، والأعمال الطيبة التي تقوم بها بكفرالشيخ وتقديم الدعم للمستحقين.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وتابع، أن تنظيم المعارض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ومدن محافظة كفرالشيخ، لافتاً إلى أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تم وفق خطة مسحية دقيقة من خلال فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى المحافظة تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحا وتاثيراً على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه، أوضح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنمية المجتمعية التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية اللواء ممدوح شعبان اللواء جمال نورالدين

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