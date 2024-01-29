إزالة 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، تنفيذ 23 قرار إزالة على مساحة فدانين و11 قيراطاً على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بقري مركز الحامول، خلال اليوم الثالث من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له اليوم، إن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

وأشار محافظ كفر الشيخ الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حق للأجيال القادمة.

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