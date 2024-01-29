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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، تنفيذ 23 قرار إزالة على مساحة فدانين و11 قيراطاً على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بقري مركز الحامول، خلال اليوم الثالث من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

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وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له اليوم، إن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

وأشار محافظ كفر الشيخ الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حق للأجيال القادمة.

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات إزالة التعديات على أملاك الدولة الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التعديات على أملاك الدولة الرقعة الزراعية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات

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