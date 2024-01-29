تحصين 57 ألف طائر بلقاح الإنفلونزا في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جهود مديرية الطب البيطرى فى تحصين 57540 طائراً متنوعاً بلقاح إنفلونزا الطيور، تحت إشراف الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمدريرية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين 57540 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية، وذلك فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن.

وتابع كما تم سحب 90 عينة ما قبل البيع من 5 مزارع بإجمالي 36000 طائر، ومنح 27 تصريح نقل للطيور الحية، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.