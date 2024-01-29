محافظ كفر الشيخ: تحصين أكثر من 57 ألف طائر ضد الإنفلونزا

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن مديرية الطب البيطري نجحت في تحصين 57 ألفا و540 طائرا متنوعا بلقاح إنفلونزا الطيور.



وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ الدكتور محمد السيد بشار- في بيان اليوم /الاثنين/ - إنّه تم إجراء تقص نشط لمسار الطيور المهاجرة بمركز بلطيم، بالإضافة إلى سحب 17 عينة طيور من 8 منازل بقرية (الربع)، وتم إرسالها إلى المعامل المرجعية للفحص.



وأشار الدكتور بشار، إلى أنه تم منح عدد 27 تصريح نقل للطيور الحية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.