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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم كفر الشيخ: استمرار أعمال الرصد والتصحيح داخل كنترولات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، أعمال الرصد والتصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة للشهادة الإعدادية العامة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 61296 طالباً في 343 لجنة امتحانية.

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وحث محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجها المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشدداً على السرية الكاملة في العمل، مؤكداً أن أعمال التصحيح مستمرة.

كما وجه وكيل الوزارة بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، وأن الأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذراً من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.

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