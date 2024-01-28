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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا بمناسبة عيد الشرطة

محافظ كفر الشيخ يكرم
محافظ كفر الشيخ يكرم مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.

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محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية يضعون إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.. صور

جاء ذلك عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بسخا بمدينة كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

شهدت مراسم الاحتفال قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة المصرية، وعزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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