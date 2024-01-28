محافظ كفر الشيخ يكرم مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا بمناسبة عيد الشرطة

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.

جاء ذلك عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بسخا بمدينة كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

شهدت مراسم الاحتفال قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة المصرية، وعزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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