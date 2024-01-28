محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية يضعون إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول لشهداء الشرطة، بحي سخا بمدينة كفر الشيخ.

وشهدت مراسم الاحتفال قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، والمستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير قطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.



وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة، إلى اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى 72 لعيد الشرطة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلاً عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في حماية وطننا الغالي.

وقال محافظ كفر الشيخ، إننا جميعاً نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوباً بأحرف من نور في تاريخ مصر المشرف، و تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ درع المحافظة هدية تذكارية إلى كل من اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، بمناسبة الذكرى التاريخية لعيد الشرطة.

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